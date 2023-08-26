Kupa Çılgın Sigma’nın

7. kez startı verilen Arkas Aegean Link Regatta'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nı Borusan Racing Çılgın Sigma takımı kaldırdı. Yarışın ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yarışı'nda 15 knotluk rüzgarda mücadele eden yelkenciler IRC sınıfında orsa pupa yarışı, destek sınıfında ise coğrafi rotada yarıştı. Yarışın ardından Çeşme Belediyesi tarafından Çeşme Şehir Terasında gerçekleştirilen törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Arkas Aegean Link Regatta bizim için çok önemli. Çeşme'nin içinde bir plaj yaratmak istedik ve ilk davetimiz Arkas Aegean Link Regatta'ya nasip oldu. Çeşme'de hem yelken var hem kültür var hem eğlence var. Sporun barış ve kardeşlik için bir köprü olduğunu düşünüyorum. Çeşme Belediyesi, kültürü, sanatı ve sanatçıyı, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edecek. Yelken sporunu desteklemeye devam edecek. Her zaman arkanızda olacağız" diye konuştu. Oran, konuşmasının ardından 100. Yıl Cumhuriyet Yarışı'nın birincisi Borusan Racing Çılgın Sigma'ya kupasını takdim etti.