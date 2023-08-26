Manisa FK yıktı geçti

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. 4. dakikada kaleci Alperen'in ileride olduğunu gören Eren Tozlu, orta sahaya yakın bir yerden sürpriz bir şut gönderdi, top üst filelerde kaldı. 15'te sol kanattan Kaan kanak'ın sert ortasını kaleci güçlükle çeldi, dönen topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde topu önünde bulan Oğuz sert ve düzgün vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 20'de Rosheuvel ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Alperen parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi. 38'de Eren Tozlu çizgiye inip topu yerden içeri çevirdi. Savunmada Ayberk hata yapmadı.

BURAK SAHNEYE ÇIKTI

51'de sağdan kullanılan uzun taş atışında Mustafa Yumlu kafayla topu arkaya çeldi, Yakut düzeltip vurdu: 1-1. 64'te Diallo'nun ortasını Burak kafayla köşeye gönderdi: 1-2. 79'da Rosheuvel kendi sürüklediği atakta boştaki Eren'i gördü, tecrübeli forvet yay üzerinden çekti, kaleci Alperen geçit vermedi. 89'da Sefa'nın köşe vuruşunda Mustafa'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti. Manisa FK deplasmanda 2-1 kazandı.

KORKMAZ'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz geçen hafta Manisa'da Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan kadrodan 4 ismi değiştirdi. Başarılı teknik adam geçen hafta oynayan Bekir Karadeniz, Doğukan Emeksiz,, Marvin Gakpa ve Mehmet Uysal'a şans vermezken bu isimlerin yerine Oğuz Gürbulak, Demba Diallo, Sandro Lima ve Tugay Kaçar'ı ilk 11'de görevlendirdi.