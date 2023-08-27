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Haberler Spor Manisa bayramı

Manisa bayramı

Siyah-beyazlı takım Erzurum’dan üç puanla dönerken, üç haftada yenilgi yüzü görmedi, sezona iyi başlayarak, rakiplerine korku saldı.

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa bayramı

TRENDYOL 1. Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü iyi bir başlangıca imza attı. İlk hafta maçında dış sahada Kocaelispor'u 2-0 yenip evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlı Manisa temsilcisi, Erzurum deplasmanından galibiyetle dönerek geride kalan 3 mücadeleden 2 galibiyet, 1 de beraberlik alarak puanını 7'ye çıkardı.

"FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM"

EGE ekibinin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz zor bir deplasman maçına çıktıklarını ifade ederken, "Maçın oynanacağı stadyum bir hafta öncesinde belli oldu. Seyahat planımızın uzun olması nedeniyle 2 gündür antrenman yapamıyorduk. Tek antrenmanla bu maça hazırlandık. Yüksek irtifaya rağmen son dakikaya kadar mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Böylesi zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyum" diye konuştu.

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