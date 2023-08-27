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Haberler Spor Somaspor’da iki imza

Somaspor’da iki imza

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Manisa ekibi defansa ve hücum hattına birer takviye daha yaptı

HABER MERKEZİ
Somaspor’da iki imza

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor iki futbolcuya imza attırdı. Siyahbeyazlılar son olarak Bayburt ÖİS forması giyen Burak Bozbey ve geçen sene takımda kiralık olarak forma giyen Ahmet Hakan Demir'le sözleşme imzaladı. Defansta stoper olarak görev yapan Burak ve golcü Ahmet Hakan'la 2'şer yıllık mukavele yapıldığı açıklandı.

ISPARTA'YA KONUK OLACAK

Öte yandan, Somaspor bugün 2023- 2024 sezonun ilk maçına çıkıyor. Siyahbeyazlılar, Isparta 32 Spor deplasmanında sezonu açacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Safa Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu deplasmandan galibiyetle döneceklerini ve lige iyi bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi.

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