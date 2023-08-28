Sultanlar çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada 6'da 6 yapmış oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, farkı 6'ya kadar çıkarttığı ilk seti 25-22 aldı. İkinci sete ev sahibi ekip hızlı başladı. Millilerin üst üste hatalarını iyi değerlendiren Belçika, 25-16 ile setlerde durumu eşitledi. Sultanlar, üçüncü sete ağırlığını koydu ve baştan sona önde giderek 25-15'lik skorla durumu 2-1'e getirdi.

YILDIZLAR MAÇI ALDI

SON set büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip setin son bölümünde öne geçse de millilerimiz pes etmedi ve bu seti 32-30 alarak maçı 3-1 kazandı. Türkiye bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final karşılaşmaları İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak. 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına ise Brüksel ev sahibi olacak.