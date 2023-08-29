Denizlispor umut dolu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçını deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayan ve ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrılan Denizlispor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Transfer yasağı sebebiyle altyapıdaki oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele ettiklerini ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Amed Sportif Faaliyetler takımı grubumuzun en güçlü takımlarından biri. Mağlubiyet için üzgünüm ancak futbolcularımın oyun disiplinine sadık kalması ve maç boyunca oyundan düşmeden mücadele etmesi beni sevindirdi. Sezon öncesi kendi tesislerimizde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Ancak istediğimiz kadar hazırlık maçı yapamadık. Maç eksikliğini hissettik. Bu maçı unutmamız ancak bu maçı iyi analiz ederek eksiklerimizi tespit ederek gidermemiz gerekiyor. Ben tüm oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.