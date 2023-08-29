İzmir’in kahır haftası

Transfer döneminde yaptıkları takviyelerle yeni sezona iddialı girmek ve zirveye oynamak isteyen İzmir temsilcileri bu hafta aldıkları başarısız sonuçlarla sınıfta kaldı. Haftayı 4 mağlubiyetle kapatan kulüpler, beklentilerin uzağında kalarak taraftarlarını üzdü. Trendyol 1. Lig'de ilk iki hafta sadece bir puan toplayabilen Göztepe, 3. haftada da evinde Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Eyüpspor'un ardından en pahalı ikinci takım konumunda olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde henüz galibiyetle tanışamazken 3. haftayı 1 puanla 17. sırada tamamladı. Ekonomik kriz ve transfer yasağı nedeniyle dar kadroyla sancılı günler geçirirken Altay ise Kocalispor'a 3-2 mağlup olarak yıkım yaşadı, bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı.

İKİNCİ LİG'DE DE HÜSRAN VAR

TFF 2. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, iyi oynamasına rağmen Vanspor FK'ya mağlup olarak sezonun ilk maçında taraftarının boynunu büktü. Yaptığı iddialı transferler ve hoca değişikliğiyle gözünü zirveye diken Fırtına, lige kötü başlayarak büyük üzüntü yaşadı. 9 yıl aranın ardından 2. Lig'e düşen Altınordu ise 2 kez öne geçtiği Aydın temsilcisi Nazilli karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve 3-2 yenilerek ilk haftayı puansız kapattı.

SADECE MENEMEN KAZANDI

Kulüp devredildikten sonra yeni bir sayfa açan Menemen FK deplasmanda Karaman FK'yı yenerek İzmir'in tek kazananı oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, bu hafta İzmirli futbolseverlerin yüzünü güldüren tek kulüp oldu. Yaz döneminde kabuk değiştiren Menemen FK, Karaman FK'ı 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı. Rakibine skor şansı vermeyen İzmir temsilcisi, baskılı ve istekli oyunuyla da rakiplerine göz dağı verdi. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Cenk Laleci, çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

'OYUNCULARI KUTLUYORUM'

LALECİ, "Müsabakanın ilk devresi tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. İkinci yarıda ise rakibin baskı kuracağını biliyorduk. Bunun hesabını yaparken 10 kişi kaldık. Bu bütün hesaplarımızı bozdu. Refleks olarak skoru korumaya odaklandık. Geriye yaslandık ve rakibimizin baskısını yedik. Takımım son saniyelere kadar çok iyi mücadele etti. Tüm oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Menemen FK, bu hafta Isparta 32 Spor'u konuk edecek.