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Haberler Spor Nazilli Bld’de galibiyet coşkusu

Nazilli Bld’de galibiyet coşkusu

HABER MERKEZİ
Nazilli Bld’de galibiyet coşkusu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Altınordu'yu 3-2 yenen Nazilli Belediyespor'da coşku yaşanıyor. Rakibi karşısında iki kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyen ve 90'ıncı dakikada Altınorndu'dan yetişen Barışcan'ın golüyle kazanmayı bilen siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonuna çok mutlu başladı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yavuzyiğitoğlu, "Altınordu deplasmanında yenik duruma düşmemize rağmen oyuncularım vazgeçmedi. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Çok mutluyuz" dedi. Nazilli Belediyespor bu hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek.
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