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Haberler Spor Somaspor’a çirkin saldırı

Somaspor’a çirkin saldırı

Isparta’dan galibiyetle dönen Somaspor’un taraftar otobüsü taşlandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemur isyan etti.

HABER MERKEZİ
Somaspor’a çirkin saldırı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Ispartaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Somaspor'un taraftarları saldırıya maruz kaldı. Zorlu maç için Isparta'ya giden taraftarların bulunduğu otobüs maç sonunda, ev sahibi seyirciler tarafından taşlandı. Otobüs hasar görürken, bazı taraftarlar olayı hafif yaralanmalarla atlattı. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur olayları kınayarak saldırıya tepki gösterdi. Basatemur, "Artık futbolda küfür etmek, hakaret etmek, taş atmak bunların hepsi çok seviyesizce davranışlar" dedi.

AĞIR CEZALAR GELMELİ

BASATEMUR, "Hangi taraftar olursa olsun bu tip davranışların bir daha olmaması gerekiyor. Biz taraftarlar küfür etsin, kavga etsin ya da taş atsın diye futbol oynamıyoruz. Kim yaparsa yapsın cezalar çok ağır olmalı" dedi.

BASATEMUR ÇOK MUTLU

Sezona üç puanla başlayan Somaspor'da oynanan futbol ve skor teknik direktör Burhanettin Basatemur'u tatmin etti. Basatemur, "İlk maçlar her zaman zordur. Özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadık ve iki farklı öne geçtik. Farkı daha da açabilecek pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Oynanan oyundan ve oyuncularımızın tümünün performansından memnunuz. 9 oyuncumuz ilk defa 2. Lig maçına çıktı" dedi.

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