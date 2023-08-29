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Haberler Spor Sultanlar tam gaz

Sultanlar tam gaz

HABER MERKEZİ
Sultanlar tam gaz
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da fırtına gibi eserken son 16 Turu'nda Belçika engelini aşarak şampiyonluğa göz kırptı. Çeyrek finale adını yazdıran Filenin Sultanları, çeyrek finalde rakibi Almanya'yı saf dışı bırakan Polonya oldu. Yarın Belçika'nın Brüksel kentinde Polonya ile yarı final bileti için kapışacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, finale göz kırpıyor. Türkiye CEV Avrupa Şampiyonası, C Grubu'nda Çekya, Almanya, İsveç, Azerbaycan ve Yunanistan'ı yenerek 5'te 5 yapmış ve son 16 Turu'na adını yazdırmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu başarısı tüm ülkede sevinçle karşılanırken, Avrupa'da da ses getirmeye devam etti.
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