Taha Akgül’ün son hedefi Paris

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, şu anda tek hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirterek, güreşi bıraktıktan sonra ise tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini söyledi. Güreşe 12 yaşında babası sayesinde başladığını aktaran Akgül, "Küçükken Avrupa ve dünya şampiyonu olabileceğime inanıyordum. Bütün şampiyonluklarımın yeri ayrı. Çünkü hepsinde bir rekor geldi, hepsinde ayrı bir başarı vardı ama ilk şampiyonluğum bambaşkaydı. 10 gün boyunca hiç uyuyamadım" dedi. Kariyerini noktaladıktan sonra elde ettiği tecrübeleri genç sporculara aktarmak istediğinin altını çizen 32 yaşındaki milli güreşçi, "Şu anda tek hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Spor hayatımı noktaladıktan sonra da görev verilirse gençlerimize hizmet etmek isterim. Tecrübelerimi gençlere aktarmak zorundayım" dedi.