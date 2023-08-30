Efeler İsrail’de sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını bugün Fransa ile oynayacak. İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak. Milliler, Fransa'nın ardından 1 Eylül Cuma günü 16.00'da Romanya, 2 Eylül Cumartesi 17.30'da Yunanistan, 4 Eylül Pazartesi 20.00'de Portekiz, 5 Eylül Salı günü de saat 20.00'de İsrail ile oynayacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekipler son 16 turuna kalacak.