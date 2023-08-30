Manisa FK’da rota Vukanovic

TRENDYOL 1. Lig'e ilk üç haftada 2 galibiyet, 1 de beraberlik alarak oldukça iddialı bir giriş yapan Manisa FK'da transfer döneminin bitimine az bir süre kala hamleler sürüyor. Yaz transfer döneminde oldukça önemli isimleri renklerine bağlayan siyah-beyazlıların, son olarak Katar ekibi Umm Salal SC'de forma giyen Aleksa Vukanovic'le temasa geçtiği iddia edildi.

Takımıyla sözleşmesi sona eren ve temmuz ayından bu yana boşta olan 31 yaşındaki Sırp sol kanadın menajeriyle bir görüşme yapıldığı ifade edilirken, Manisa ekibinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın oyuncuyu kadroda görmek istediği belirtildi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Hercegovac'da başlayan Vukanovic, CSK Celarevo, Backa Palanka, Napredak, Kızılyıldız'ın ardından Çin ekibi Meizhou Hakka ve son olarak Katar'da Umm Salal SC'de görev yaptı.

15 GOLE ETKİ ETTİ

GERİDE kalan sezonun ilk yarısında Meizhou Hakka ile 27 maça çıkan deneyimli kanat, rakip ağları 9 kez sarsarken 5 de asiste imza attı. İkinci yarıda Katar'a giden Vukanovic, 4 mücadelede 1 gol sevinci yaşadı ve geçen sezon 15 gole direkt etki etti.

SİYAH-BEYAZLILARDA YÜZLER GÜLÜYOR

Ligde üç haftada 7 puan toplayan Manisa FK'da yüzler gülerken, gözler Tuzla maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon rakibine 2 maçta da üstünlük kuran Manisa FK, taraftarı önünde kazanıp

puanını 10'a yükseltmek istiyor