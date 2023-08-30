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Haberler Spor Somaspor’da tepki dinmiyor

Somaspor’da tepki dinmiyor

Isparta maçı sonrasında yaşanan saldırıya yönetim de veryansın etti

HABER MERKEZİ
Somaspor’da tepki dinmiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenen Somaspor'da Basın Sözcüsü Suat Gündoğan, Somaspor taraftarını taşıyan otobüse taşlı saldırı yapılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Misafir olarak gittiğimiz Isparta'da, Ispartaspor'un değerli yöneticileri bizleri çok güzel ağırladılar. Pazar akşamı oynadığımız maç sonrası bizleri derinden üzen tatsız olaylar yaşadık. Kırılan camlarımız, işittiğimiz galiz küfürler, hakaretler, maç esnasında üzerimize atılan çeşitli cisimler nedeniyle taraftarımız adına 6222 sayılı yasanın uygulandığını ivedilikle görmek istiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı özellikle vurguluyor ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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