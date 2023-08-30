Turgutluspor ruhu canlanacak

Üçüncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, Afyon kampını noktalarken teknik direktör Ramazan Çelik sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp sürecini tamamladıklarını belirten Çelik, "Turgutluspor'un hedefleri belli. Bizim de bu sezon öncelikli hedefimiz kazanmak olacak. Sadece skor almaya yönelik değil, güçlü bir oyun kültürünü de sahaya yansıtmak istiyoruz. Çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Bunu belirlediğimiz oyun stratejileriyle sahaya yansıtacağımıza inanıyoruz. Turgutlu futbol kültürü eskilere dayanan, futbolu seven bir şehir. Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı geldi. Tüm taraftarlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.