Zaferle bitsin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak lider olup adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYORLAR

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. İki ekip arasında Milletler Ligi grubunda oynanan son karşılaşmayı Polonya 3-2 kazanmıştı. Sultanlar, hem rakibinden bu maçın rövanşını almak hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'ye çifte sevinç yaşatmak istiyor. Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak. Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.