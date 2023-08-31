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Haberler Spor 9. sıraya çıktık

9. sıraya çıktık

Galatasaray’ın Molde’yi elemesinin ardından ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldik. İskoçya’yı geçen Türkiye puanını 32.100’e yükseltti.

HABER MERKEZİ
9. sıraya çıktık
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Molde'yi eleyerek gruplara kalması sonrası Türkiye, punını puanını 32 bin 100'e yükselterek İskoçya'yı geride bırakarak ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yerleşti. Türkiye, ülke puanı sıralamasını 9. sırada tamamlarsa, 2025-26 sezonunda bir önceki sezon Süper Ligi 2. tamamlayan takım, 2. Eleme Turu yerine 3. Eleme Turu'ndan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ise doğrudan gruplara kalacak. Gruplarda galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan, elemelerde ise galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor. Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un bugün Play- Off turu rövanş maçlarında alacağı sonuçlar da sıralama adına büyük önem taşıyor.
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