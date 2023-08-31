Afyon’da büyük şölen

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest ile dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı organizasyona ev sahipliği yapıyor. Şampiyona kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOpen) olmak üzere 4 kategoride uluslararası yarışlar yapılacak. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen şampiyonada yaklaşık 200 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada yarışlar 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek. 4 güne yayılan Türkiye MotoFest kapsamında da 5 günde 11 sanatçı sahne alacak, festival alanında da sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

11 SANATÇI ŞOV YAPACAK

Etkinliklerde Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla sukay pistinde motosörf yarışları da yapıldı. Yurdun her yerinden motosikletçilerin geldiğini belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Bizim için en önemli kısımlardan biri Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda 40'a yakın sporcu mücadele edecek. Herkesi bu şölene davet ediyoruz" diye konuştu.