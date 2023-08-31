Başkan Özcan’dan Nazilli’ye ziyaret

TFF 2. Lig'e deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup ederek başlayan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu yönetimindeki antrenman öncesi, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Başkan Yardımcısı Ali Ertürk futbolcuları ziyaret etti. Özcan ve Ertürk, futbolculara baklava ikram ederek Beyoğlu Yeni Çarşı maçında başarılar diledi. Kulüp başkanı Süleyman Urkay da Başkan Özcan'a teşekkür etti.

İKİ İMZA DAHA

Nazilli Belediyespor dış transferde 2 genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kulüp yönetimi ilk olarak Alanyaspor'dan Onur Hüseyin Demir'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı'yı da kadrosuna dahil etti. 21 yaşındaki sağ kanatla resmi sözleşme imzalandı.