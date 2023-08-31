Bodrum’da öz eleştiri

TRENDYOL 1. Lig'de pazar günü Ümraniyespor'la evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade etti. İlk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, "İki senedir bu ligdeyiz ve üzerinde durduğumuz nokta, takımımızın oyun olarak hem bizde hem de izleyenlere keyif vermesi. Dolayısıyla bu sezona başlangıç o açıdan biraz yavan oldu" dedi. İsmet Taşdemir, "Eksiklerimizi biliyoruz, gidermeye çalışıyoruz. Sakatlarımız var, sakat olan oyuncularımızın koşulara başlaması bir nebzede olsun sevindirici. Yeni gelen arkadaşlarımızın uyumuyla biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu en kısa sürede atlatıp özellikle milli aradan sonra çok daha farklı bir duruma gelmek istiyoruz" diye konuştu.Taşdemir, Ümraniyespor maçını kazanıp milli araya moralli girmek istediklerini söyledi.