Mehmet’e hücum

Trendyol 1. Lig'de ilk üç haftada 7 puanı hanesine yazdırarak sezona iddialı bir giriş yapan Manisa Futbol Kulübü'nün genç forveti Mehmet Uysal transferde gözde. Siyahbeyazlıların 23 yaşındaki santrforuna TFF 2. Lig ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Manisalı kurmayların ise genç golcünün kiralık olarak forma giyebileceği bir takımda tecrübe kazanmasına sıcak baktığı ve transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mehmet bu sezon sadece Keçiörengücü karşılaşmasında forma ilk 11'de forma giydi.

2. LİG'DEN DÖRT TAKIM PEŞİNDE

4 sezondur Manisa FK formasını terleten Mehmet Uysal için TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK, Amed Sportif ve Kastamonuspor'un siyah-beyazlılarla temasa geçtiği kaydedildi. Geride kalan sezonda 1. Lig'de Manisa temsilcisinde 26 karşılaşmada görev yapan forvet, rakip ağları 5 kez havalandırırken, 1 golün de pasını vererek 6 gole direkt etki etti. Geçen sezonun başında Manisa FK'dan Erhan Çelenk, devre arasında ise Çağrı Giritlioğlu'nu kadrosuna katan Bucaspor 1928'le iyi ilişkiler kuran Manisa FK'nın önceliğinin İzrmir ekibi olduğu, siyahbeyazlı yönetimin golcü futbolcunun kararını beklediği gelen bilgiler arasında.