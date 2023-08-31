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Haberler Spor Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı! Recep Efe Koçak takıma dahil edildi

Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı! Recep Efe Koçak takıma dahil edildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Nazilli ekibi, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için defans oyuncusu Recep Efe Koçak'ı transfer etti.

İHA
Nazilli Belediyespor’da transfer harekatı! Recep Efe Koçak takıma dahil edildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Recep Efe Koçak'ı renklerine bağladı.

Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Recep Efe Koçak'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç defans oyuncusu Koçak, 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor'un forfemasını terletecek. Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'kulübümüze hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

RECEP EFE KOÇAK KİMDİR?

Recep Efe Koçak 28 Şubat 2004 tarihinde doğdu. Fenerbahçe alt yapısında yetişen Koçak, U19 Süper Lig'de 36 maça çıkıp 1 gol attı.

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