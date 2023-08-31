Spor camiasında bayram coşkusu

Spor federasyonları ve kulüpler, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü paylaştıkları mesajla kutladı. İzmir'in köklü kulüpleri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla hem zaferi kutladı, hem de zaferin yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Altınordu kulübü, tesislerde teknik heyet ve futbolcularla birlikte saygı duruşunda bulunduğu fotoğrafı paylaştı. Diğer İzmir ekipleri Göztepe, Karşıyaka, Altay, Bucaspor 1928 ve Menemen FK da kutlama mesajları paylaştı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı antrenmanda açılan devam Türk bayrağıyla kutladı. Ege'nin Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'deki temsilcileri de taraftarlarıyla Zafer Bayramı'nın önemiyle ilgili mesajlar paylaştı. Takımlarını takip eden futbolseverler, bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.