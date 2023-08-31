Sultanlar yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükselmeyi başardı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan çeyrek final maçında milli takım ilk seti geriden gelerek Vargas'ın etkili oyunuyla 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette 21-18 gerideyken milli takım, Ebrar Karakurt'un servisleriyle önemli bir seri yakaladı. Üst üste 6 sayı alarak 24-21 öne geçen milli takım, seti de Vargas'ın smacıyla bitirdi ve 25-22'lik sonuçla 2-0'lık üstünlük yakaladı. Üçüncü sette 10. sayılardan sonra üstünlüğü tamamen eline geçiren Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıkarak İtalya'nın rakibi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yla yarın saat 17.00'de karşılaşacak.