Efeler’in rakibi Romanya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında bugün Romanya ile karşılaşacak. İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 20-25, 28-30, 25-27'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekibimiz bugün rakibini yenerek ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Efeler, yarın Yunanistan, 4 Eylül Pazartesi günü Portekiz ve 5 Eylül Salı günü İsrail ile karşılaşıp grup maçlarını noktalayacak.