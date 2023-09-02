Bodrum FK Efe’de ısrarcı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, transfer listesinin üst sıralarında yer alan ve Altay'da forma giyen Efe Sarıkaya için ısrarını sürdürüyor. İki ekip daha önce de genç stoper için görüşmelerde bulunmuş ve Bodrum ekibi 300 bin Euro teklif etmişti. Ancak İzmir temsilcisinin 500 bin Euro istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Yaz transfer döneminin gözdesi olan 17 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna mutlaka katmak isteyen Muğla ekibi pes etmezken, iki kulüp arasında tekrar kıyasıya bir pazarlığın başladığı belirtildi. Bonservis pazarlığı nedeniyle tıkanan görüşmelerin yeniden başladığı ve yeşil-beyazlıların İzmir ekibine 400 bin Euro teklif etmeyi planladığı kaydedildi. Altay altyapısından yetişen ve 2021-22 sezonunun sonlarında profesyonel olan 17 yaşındaki başarılı stoperin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 550 bin Euro olan futbolcuya Süper Lig ve yurtdışından da teklifler olmuştu.