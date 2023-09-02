Manisa FK Tuzla önünde

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa FK, bugün Tuzlaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadelede Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Lige önemli transferlerle giren ve ilk üç haftada Kocaeli ve Erzurumspor'u yenip Keçiörengücü ile berabere kalan siyah-beyazlılar, 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Tuzlaspor ise üç maçta puan alamayarak son sıraya demirledi. Manisa ekibi taraftarının da desteği ile Tuzlaspor engelini de kayıpsız geçerek zirve için iddiasını sürdürmek istiyor. Siyahbeyazlılarda, karşılaşma öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

TARAFTARA ÇAĞRI VAR

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle karşılaşmanın Akhisar'da oynanacağını belirterek, "Taraftarımızı maça bekliyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık, devamını getireceğiz" dedi. Manisa ve Akhisar çevresindeki taraftarın karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.