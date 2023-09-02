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Haberler Spor Trabzonspor Paşa'ya patladı

Trabzonspor Paşa'ya patladı

İki haftadır kazanamayan Fırtına, Kasımpaşa deplasmanında rakibine adeta gol olup yağdı

HABER MERKEZİ
Trabzonspor Paşa’ya patladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. 15. dakikada Visca'nın sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan kafayı vurdu: 0-1. 28'de Abdülkadir, arkadan atağa destek veren Bardhi'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top filelere gitti: 0-2. 45+4'te korner atışında Abdülkadir'in ortasını Benkovic, kafayla ağlara gönderdi: 0-3. 64'te topu kapan Teklic, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Abdülkadir'i gördü.

Bu futbolcunun şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu alan Barhdi, ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurarak fileleri havalandırdı: 0-4. 82'de Hajradinovic'in hatalı pasında sol kanatta topu kapan Fountas içeriye kat ederek ceza sahasına yüksek bir pas gönderdi. Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı kontrol edip topu ağlara gönderdi: 0-5. 85'te Ali Sühan'ın yerden şutunda direkten dönen topu yakın mesafeden Winck tamamladı, skoru belirledi: 1-5.

ENİS DESTAN GAZA BASTI

İzmir ekibi Altınordu'dan iki sezon önce Trabzonspor'a transfer olan 21 yaşındaki golcü Enis Destan, arka arkaya 2 hafta kafayla gol attı, hava toplarındaki üstünlüğünü gösterdi.

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