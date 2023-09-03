  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum telafi peşinde

Bodrum telafi peşinde

Ligde son maçında G.Birliği’ne yenilen yeşil-beyazlılar bugün Bodrum İlçe Stadı’nda 17.00’de Ümraniyespor’la karşılaşacak

HABER MERKEZİ
Bodrum telafi peşinde
TRENDYOL Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bodrum FK, bugün evinde Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı Muğla temsilcisinde, zorlu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmazken, geçen sezon Play-Off Finali'nde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Süleyman Özdamar da görev verilmesi halinde takımdaki yerini alacak. Amaçlarının iyi futbol oynayıp kazanmak olduğunu dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "İlk 3 haftada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ümraniyespor karşısında daha diri, daha ne oynadığını bilen bir takım görüntüsü vermeyi amaçlıyoruz. Taraftarımızın desteği de çok önemli. Onların itici gücüyle iyi bir oyun ortaya koyup, geçen haftaki yenilgiyi telafi edecek ve iyi bir skor alacağız" yorumunu yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA