Bodrum telafi peşinde

TRENDYOL Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bodrum FK, bugün evinde Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı Muğla temsilcisinde, zorlu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmazken, geçen sezon Play-Off Finali'nde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Süleyman Özdamar da görev verilmesi halinde takımdaki yerini alacak. Amaçlarının iyi futbol oynayıp kazanmak olduğunu dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "İlk 3 haftada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ümraniyespor karşısında daha diri, daha ne oynadığını bilen bir takım görüntüsü vermeyi amaçlıyoruz. Taraftarımızın desteği de çok önemli. Onların itici gücüyle iyi bir oyun ortaya koyup, geçen haftaki yenilgiyi telafi edecek ve iyi bir skor alacağız" yorumunu yaptı.