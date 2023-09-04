Manisa FK dolu dizgin

TRENDYOL 1. Lig'in dördüncü haftasında evinde Tuzlaspor'u 4-0'lık net bir skorla yenen Manisa Futbol Kulübü doludizgin zirveye gidiyor. Siyah-beyazlılar, geride kalan 4 maçta 3. galibiyetini alırken, 1 de beraberlikle 10 puana ulaşarak liderliğe ortak oldu. Sezona hızlı giren Manisa temsilcisi Kocaelispor, Erzurumspor FK ve Tuzlaspor'u mağlup edip sadece Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldı. Bu süreçte savunma ve hücumdaki performansıyla da tam not alan siyah-beyazlılar 4 maçta rakip ağları 8 kez sarsma başarısı gösterirken, kalesinde ise sadece 1 gole engel olamadı. Kadrosunu 12 takviyeyle güçlendiren siyahbeyazlılarda atılan gollerin çoğunluğu yeni isimlerden geldi.

8 GOLÜN 6'SI YENİLERDEN GELDİ

Manisa temsilcisinde iki gol geçen sene de kadroda yer alan Diallo ve Burak Altıparmak'tan gelirken, yeni transferlerden Sandro Lima rakip ağları 3 kez sarsarak çok önemli bir skor katkısı verdi. Yine yeni takviyelerden Oğuz Gürbulak da 1 gol, 3 asistle 4 gole etki ederken, Tugay Kacar ve takıma son katılan Jetmir Topalli de 1'er gol sevinci yaşadı.