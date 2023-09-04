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Haberler Spor Samsun maçına yağış engeli

Samsun maçına yağış engeli

HABER MERKEZİ
Samsun maçına yağış engeli
Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı. Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12. dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker, topu bir kaç kez havaya atarak saha zemininde kontrol yaptı. İki takım teknik direktörleri ve oyuncuların ardından hakemler de sahadan ayrılarak soyunma odasıne gitti ve saha saha temizleme işlemleri başlatıldı. Görevlilerin yoğun çabasına karşın yağışın devam ettiği Samsun'da zeminde biriken su boşaltılamadı. Ardından mücadelenin hakemi Burak Şeker, iki takım teknik direktörleri ve kaptanları ile zemini yeniden inceledi. Yapılan incelemenin ardından saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığı kararını veren hakem Burak Şeker, mücadeleyi erteledi.
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