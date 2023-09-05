Manisa FK uğurlu geldi

Sezona fırtına gibi başlayıp Trendyol 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle adını puan tablosunda ikinci sıraya yazdıran Manisa Futbol Kulübü'nün Kosovalı hücum oyuncusu Meriton Korenica'nın şansı açıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, Kosova Süper Lig ekibi FC Ballkani'den 2+1 yıllığına takıma kazandırdığı oyuncu, imzayı atar atmaz Kosova Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsviçre ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Ballkani ekibiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi 1. Eleme ve Konferans Ligi'nde eleme ve Play-Off Turu'nda da sahaya çıkan futbolcu şans verilirse ülkesini Avrupa arenasında temsil edecek.