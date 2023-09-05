Manisa’dan madalya yağmuru

Manisa'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı; 3 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Manisa BŞB, 3 altın, 1 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak, 112 kulüp arasında yedinci oldu. Nurahsen Kocakaplan, Ceylin Ferihan Uyanık, Nurbade Büber altın, Mila Kurtoğlu gümüş, Serra Çetinkaya, Çınar Enis İlhan, Hamza Najm, Ilgaz Taş, Furkan Efe Saltık, Kadir Efe Güner ve Ramazan Efe Ezer de bronz madalya elde etti.