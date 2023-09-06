Filenin Efeleri turladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli takım, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu. Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı ilan edildi. Filenin Efeleri, olimpiyat elemeleri maçlarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak. Milli takım, B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde: 30 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Sırbistan, 1 Ekim Pazar: 04.00 Türkiye-Slovenya, 3 Ekim Salı: 10.00 Türkiye-ABD, 4 Ekim Çarşamba: 13.30 Türkiye-Japonya, 6 Ekim Cuma: 04.00 Türkiye-Finlandiya, 7 Ekim Cumartesi: 04.00 Türkiye-Mısır, 8 Ekim Pazar: 07.00 Türkiye-Tunus.