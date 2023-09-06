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Manisa doludizgin

Siyah-beyazlılar, dört maçta 10 puan alıp zirve adayı olurken hücum ve defansıyla dikkat çekti

HABER MERKEZİ
Manisa doludizgin

Manisa Futbol Kulübü ilk iki yılında büyük umutlarla başlayıp umduğunu bulamadığı 1. Lig'e bu sezon müthiş bir giriş yaptı. Ligdeki ilk iki sezonunda Play-Off'a kalamayan Manisa, bu yıl ise ilk 4 haftada zirveye damga vurdu. Sezon başında teknik direktörlük görevine daha önce İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ı getirip kadrosunu önemli oranda değiştiren siyah-beyazlı ekip, maratonun ilk haftalarında kafalardaki soru işaretlerini sildi.

8 GOL ATTI, SADECE 1 GOL YEDİ

İlk 4 haftada namağlup 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken 10 puan toplayan Manisa FK, puan tablosunda 4'te 4 yapan Eyüpspor'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Attığı 8 golle, 10 gol bulan Eyüpspor'dan sonra en golcü takım olan Manisa ekibi kalesinde ise yalnız 1 gol görerek alkış aldı. Hem ileri uçta, hem de savunmada başarılı olan siyahbeyazlılar, milli arada eksiklerini tamamen giderip çıkışını sürdürmek istiyor.

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