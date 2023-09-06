Nazilli Belediye kendini aştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor sezona müthiş bir başlangıç yaparak kendini aştı. Siyah-beyazlılar, Altınordu ve Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetleriyle ikide iki yaparken geçen senenin sezon başlangıcını geride bıraktı. Geçen yıl iki maçta bir yenilgi ve bir beraberlik alarak sadece hanesine 1 puan yazdırabilen Naz-Naz, bu sezon ise 6 puan toplayarak zirve yarışına ortak oldu. Aydın temsilcisi, savunma ve hücum performansıyla da geçen sezonun üzerine çıktı.

SINIFI GEÇTİLER

Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun öğrencileri iki maçta fileleri 4 kez sarsarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Geçen sezon ise siyah-beyazlılar bu süreçte 4 gole engel olamamış, sadece 1 kez rakip sağları havalandırmıştı.