Bornova 1877’de Emircan iddialı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele ederek Bornova'yı 27 sene sonra profesyonel liglerde temsil edecek Bornova 1877'nin genç orta sahası Emircan Koku yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Emircan Koku, "Genç bir ekibe sahibiz. Geçtiğimiz sezondan şampiyon olan futbolcularla birlikte güzel bir ortam yakaladık. Tecrübeli abilerimizle başarıyı yakalayacağız. Bu sezon üst sıraları zorlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Hatayspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, "Hatayspor'da 7 sene futbol oynadım ve profesyonel oldum. Fiziksel olarak gücüme ve hızıma güveniyorum. Messi benim için kahraman. Eğer başarılı olmak istiyorsanız doğru kişileri örnek almalısınız" ifadelerini kullandı.