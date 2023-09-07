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Haberler Spor Fatih tamam İsmail sırada

Fatih tamam İsmail sırada

RAMAZAN AYDEMİR
Fatih tamam İsmail sırada

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak lige güzel bir başlangıç yapan Nazilli Belediyespor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nazilli Belediyespor yönetimi, yeni sezon yapılanması kapsamında genç defans oyuncusu Fatih Baca'yı kadrosuna kattı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Baca kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı.

ORTA SAHA GELİYOR

Siyah-beyazlılar orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın. Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un genç yeteneği İsmail Zehir'i radarına alan yönetim futbolcuyla söz kesti. 20 yaşındaki orta saha oyuncuyu Nazilli'ye davet eden kurmayların resmi imzayı en kısa sürede attırması bekleniyor. Futbola Kartalspor'da başlayan İsmail Zehir küçük yaşta gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının gözdesi olmuştu.

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