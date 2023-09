Hedef 2. Lig

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında hafta sonu deplasmanda Bulvarspor'un konuğu olacak Efeler 09 SFK'da başkan Eymen Atay önemli açıklamalarda bulundu. Grupta yer alan diğer takımların çok büyük paralar harcadığını ve her zaman büyük maliyetlerin başarı getirmediğini ifade eden Atay, transferde genç ve tecrübeli oyuncuları kadroya dahil ettiklerini belirtti. Atay, "Veyis Kanber hoca ile beraber düşüncelerimiz birbirine uyuyor. Transfer süreci devam ediyor. Lig başlıyor ve her an her şey yaşanabilir. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk. BAL'da nasıl şampiyon olduysak burada da şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

MAÇLAR İNCİRLİOVA'DA OLACAK

Kulüpte genel kurulun önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirten başkan Atay, yönetime katılacak genç isimlerle güçleneceklerini ifade etti. Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız olduğu raporu çıkmasından dolayı iç saha maçlarını bu sezon 750 seyirci kapasiteli İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynayacaklarını hatırlatan Başkan Atay, "Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız olduğu ile ilgili bir şikayet yüzünden maçlarımızı İncirliova'da oynamak zorunda kaldık. Bu durum kurumların yaptığı bir şey değil. Bu şikayeti yapan arkadaşı Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.