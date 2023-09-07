Kuşadası’nda hedef 3 puan

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, ligin ilk haftasında evinde konuk edeceği Manisa ekibi Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü saat 16.30'da Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynayacağı maça kilitlenen siyah-beyazlılar taraftarının önünde lige 3 puanla başlamak istiyor. Geçen sezon kaçan 2. Lig hedefine bu sezon ulaşmak isteyen siyah beyazlılarda yönetim, Kuşadası halkını Akhisarspor ile oynayacakları maça davet etti. Zorlu maç öncesi açıklama yapan Kuşadasıspor Başkanı Alim Emiroğlu, "Lige Akhisarspor maçı ile başlayacağız. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İyi bir kadro kurduk ve hedefimizi şampiyonluk koyduk. Geçen sezon Play-Off'larda kaçırdığımız 2. Lig hedefine bu sezon ulaşmak istiyoruz" dedi.