Merkezefendi’den özel turnuva

Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi özel bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk maç bugün saat 16.00'da ev sahibi Merkezefendi ile Büyükçekmece arasında oynanacak. İkinci maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Büyükçekmece yarın saat 14.00'te aynı salonda karşı karşıya gelecek. Turnuvanın üçüncü ve son maçı ise 9 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Merkezefendi ile Manisa BŞB arasında yapılacak. Yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştiren Denizli temsilcisinde taraftarlar takımlarını ilk kez izleme imkanı bulacak. Kampını Antalya'da yapan Merkezefendi daha önce Bursaspor ve Tofaş'la Bursa'da özel maç oynamıştı.