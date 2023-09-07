Turgutluspor sezona hazır

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 2023- 2024 sezonu öncesi son hazırlık maçında Akhisarspor'la karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasında 9 Eylül'de evinde Ergene Velimeşespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Turgutlu ekibi, Akhisar temsilcisini Berkay Sezer'in attığı gollerle 2-1 yendi. Irlamaz Tesisleri'nde oynanan maçı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Gökhan Akın, yönetim kurulu üyeleri ve sportif direktör Sadullah Erarslan birlikte izledi. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, müsabakanın her iki yarısında da farklı on birler ile mücadele etti. Maç sonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Gökhan Akın, oyuncuları ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik etti.