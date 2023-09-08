Bodrum FK zor virajda

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum FK'yı önümüzdeki haftalarda zorlu bir süreç bekliyor. Yeşil-beyazlı ekip, gelecek 4 haftanın 3'ünde deplasmana gidecek. Lige 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başlayan ve 7 puanla 6. sıraya konumlanan Bodrum ekibi, bu zorlu fikstürden galibiyetlerle çıkmanın hesaplarını yapıyor. Milli aranın ardından ilk dış saha sınavını Sakaryaspor karşısında verecek Bodrum temsilcisi, ardından Ege derbisinde Altay ile kozlarını paylaşarak 3 puan kovalayacak. Kritik derbinin ardından taraftarı önünde Çorum FK ile kapışacak Bodrum, ardından Eyüpspor'a misafir olacak. Yeni sezon oynadığı dış saha maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik alan İsmet Taşdemir ve öğrencileri, ligdeki iddiasını kanıtlamak için bu maçları kazanmak istiyor.