Yanal’dan Kuntz’a destek

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında yapılan eleştirilerin zamansız olduğunu söyledi. Yanal, milli takımın Stefan Kuntz yönetiminde grup lideri olduğunu ve önemli bir süreçten geçerken Kuntz'un geleceğiyle ilgili tartışmaların yersiz olduğunu belirtti. "Burada bir teknik adamın tartışılması kadar saçma bir şey yok. Biz yoldayken at değiştirmeyi moda haline getirdik, çok seviliyor. En büyük yanlış bu tür tartışmaları gündeme getirip kafamızı başka şeylerle meşgul etmek." sözlerini kullanan Yanal şöyle konuştu: "Böyle yönetilmez. Bunun bir zamanı, süreci var. Henüz maçlar bitmedi, şanslıyız. Her an her şeyi değiştirebilecek matematik var. Futbolda hiç ummadığımız zamanlarda dönüş yapabilirsiniz. Bu tartışmayı yanlış yerler ve yanlış koldan yapıyoruz. Biter, eğer gidilmediyse masaya yatırılır, artı ve eksiler hesaplanır ve sonuç alınır. Süreci yönetmede böyle düşünülmeli. Maçlar başlarken, bir maça hazırlanırken gündem olarak bir teknik direktörü ele alıp, onu eleştirmek, oyuncu kadrosuyla zaman harcamak çok yanlış."

'AVRUPA'DAKİ BAŞARI ÖNEMLİ'

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'daki başarısının, ülke futbolunun gelişimi için önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Uzun zamandır Avrupa'da olan başarı açlığının bu yıl oldukça giderildiğini düşünüyorum. Takımlarımızın performansı hepimizin yüzünü güldürdü. Avrupa'da olmamız ve uzun süre kalmamız gerekiyor. Bu futbolumuzun, oyuncular tarafından talep edilmesi ve marka olarak büyümesi adına çok önemli. 5 büyük ligin içine girmek için mücadele etmek bir vizyon olmalı. Umarım önümüzdeki sezonlarda bunu başarırız." ifadelerini kullandı.