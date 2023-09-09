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Aliağa FK’da Mehmet tamam

HABER MERKEZİ
Aliağa FK’da Mehmet tamam
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü takviye çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu birçok önemli futbolcuyla takviye eden sarı-siyahlıların, son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Mehmet Uysal'la da el sıkıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen golcü futbolcu, geride kalan sezonda 26 mücadelede görev yaparken rakip ağları 5 kez havalandırmış, 1 golün de pasını vermişti. Mehmet, bu sezon 1. Lig'de geride kalan 4 haftada 1 maçta süre buldu. Aliağa FK'nın, Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 175 bin Euro olan forveti bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı da gelen haberler arasında.
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