Aliağa FK’da Mehmet tamam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü takviye çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu birçok önemli futbolcuyla takviye eden sarı-siyahlıların, son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Mehmet Uysal'la da el sıkıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen golcü futbolcu, geride kalan sezonda 26 mücadelede görev yaparken rakip ağları 5 kez havalandırmış, 1 golün de pasını vermişti. Mehmet, bu sezon 1. Lig'de geride kalan 4 haftada 1 maçta süre buldu. Aliağa FK'nın, Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 175 bin Euro olan forveti bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı da gelen haberler arasında.