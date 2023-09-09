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Efeler çeyrek final aşkına

HABER MERKEZİ
Efeler çeyrek final aşkına
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda bugün saat 17.30'da Bulgaristan'ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna'da Slovenya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri, D Grubu'nda Fransa, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve İsrail ile mücadele ederken, grubu 8 puanla 4. sırada tamamladı. Slovenya ise B Grubu'nu 5'te 5 ile bitirerek gruptan çıktı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte 4'üncü kez son 16 turunda mücadele edecek. Organizasyonda 2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.
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