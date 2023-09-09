Milliler sevinemedi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında geriye düştüğü mücadelede Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Kerem'in sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper'in vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti. 24'te Kerem'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper'inn kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı. 33'te Barış Alper, Hakan'in pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem'e iletti. Kerem'in şutunda top auta gitti. 39'da Hakan'ın yaptığı ortada arka direkte Cenk, bomboş pozisyonda kötü bir kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

BERTUĞ'DAN İLK MAÇINDA GOL

49'da Tiknizyan'ın yaptığı ortada Zeki ve Çağlar'ın dokunamadığı, Cenk'in ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu: 0-1. 54'te Cengiz'in ceza sahası içinden attığı şutta, top az farkla auta çıktı. 88'de Halil'in şutunda Chancharevich'den dönen topu tamamlayan Bertuğ, ilk milli maçında golle buluştu: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE TÜM RENKLER KIRMIZI-BEYAZ

Eskişehir'de 32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduran taraftarlar, 'Bizim Çocuklara' yine büyük destek verdi. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan koreografiyle ve tribünlerden açılan dev Türk bayrağıyla taraftarlar tek yürek oldu, mücadele boyunca susmadı. Öte yandan taraftarlar Ermenistan deplasmanında İstiklal Marşımıza yapılan saygısızlığı unutmadı. Ermenistan tribünleri, kendi milli marşlarını okuduktan sonra İstiklal Marşımıza ıslıklarken, ay-yıldızlı kafilemiz statta zemini incelediği sırada Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu 'System Of a Down'a ait şarkılar stadyum hoparlörlerinden verilmişti. Bu kez Eskişehir'de Ermenistan Milli Marşı sırasında stattan yoğun protesto sesi duyuldu, marş duyulmadı.

STEFAN KUNTZ İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

A Milli Futbol Takımı'nda, Galler maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Salih Özcan, yedek kadroda yer aldı. Bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek forma giydi. Milli takımın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı maça yedekler arasında başladı. Kazımcan Karataş ise 23 kişilik maç kadrosuna alınmadı.