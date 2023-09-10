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Haberler Spor Ayvalıkgücü kaçamadı

Ayvalıkgücü kaçamadı

Balıkesir ekibi 1-0 öne geçtiği maçta 2. yarıda yediği golle bir puan aldı

SUAT SALGIN
Ayvalıkgücü kaçamadı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 2023-24 sezonunun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor'la 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada sol kanattan gelişen atakta, topu önünde bulan İlker, rakip ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan bekletmeden vurdu. Kavisli vuruş İnegöl kalecisi Ömer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 17'de Abdulkadir kaleci Hacı Ramazan ile karşı karşıya kaldı, şutunu kaleci çıkardı. 65'te Orkan'ın sol taraftan korner atışında ceza sahasına gelen topa zamanında müdahale eden Abdülkadir Akyıldız skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Ayvalıkgücü Belediyespor sağlı, sollu ataklarla rakibinin kalesinde gol aradı ama etkin ataklara rağmen istediği golü bulamayınca ligin ilk maçında 1 puana razı oldu.
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