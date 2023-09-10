Ege derbisi Kuşadası’nın

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun açılış maçında Ege derbisinde Kuşadasıspor sahasında Akhisarspor'u 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın ilk yarım saati orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 31. dakikada Atakan'ın ortasında Taha Balcı boş kale yerine topu havaya dikerek saç baş yoldurttu. 42'de sağ taraftan atağa katılan Çağrı Ortakaya topu kaleci Mehmet'in biraz öne çıktığını görünce yaklaşık 30 metreden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı her iki takım içinde pozisyon açısından oldukça verimsiz geçti. Saha zeminin kötü olması nedeniyle futbolcular zaman zaman zorlandı. İkinci yarıda her iki kaleyi zorlayacak ataklar oluşmayınca Kuşadası ilk yarıda bulduğu tek golle Ege derbisini 1-0 kazandı.