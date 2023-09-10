Turgutlu çok mutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı ekibi Turgutluspor, ilk maçında sahasında ağırladığı Ergene Velimeşe engelini kayıpsız geçerek sezona 3 puanla başladı: 2-1. Karşılaşmaya Kasaba oldukça iyi başladı. Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte rakip kalede baskısını ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 7. dakikada Hakkı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından rakip Velimeşe skoru dengelemek için sık sık Turgutlu kalesini yokladı. 35'te konuk ekipten Özgen bulduğu fırsatı gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

PES ETMEDİLER

İkinci yarıya Turgutluspor daha istekli başladı. Ev sahibi Kasaba, Hakkı, Tolga ve Veysel ile sürekli pozisyonlar yaratırken aradığı golü 69. dakikada buldu. Bu dakikada bir kez daha sahne alan Hakkı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Kasaba'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.